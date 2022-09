Gf Vip 7: Un Ex Tronista Nel Cast! Ecco Chi E’! (Di venerdì 9 settembre 2022) A pochi giorni dall’inizio del Gf Vip 7, non si fermano le indiscrezioni circa i papabili concorrenti di questa nuova edizione. Tra i tanti nomi circolati, c’è anche quello di un ex Tronista di Uomini e donne. Si tratta di un personaggio che ha partecipato al programma di Maria De Filippi nell’ultima stagione. Di chi si tratta? Ecco tutti i dettagli! Luca Salatino sarà uno dei concorrenti del Gf Vip 7 L’attesa sta per finire. Mancano ormai pochi giorni al debutto di questa settima edizione del Grande fratello Vip. C’è tanta curiosità in merito al cast dei concorrenti, visto che sino ad ora, sono stati ufficializzati solo tre nomi: Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati. Per il resto, siamo ancora nel campo delle ipotesi e delle indiscrezioni, l’ultima delle quali, è stata lanciata da Amedeo Venza solo poche ore fa. Secondo l’influencer, un ex ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 9 settembre 2022) A pochi giorni dall’inizio del Gf Vip 7, non si fermano le indiscrezioni circa i papabili concorrenti di questa nuova edizione. Tra i tanti nomi circolati, c’è anche quello di un exdi Uomini e donne. Si tratta di un personaggio che ha partecipato al programma di Maria De Filippi nell’ultima stagione. Di chi si tratta?tutti i dettagli! Luca Salatino sarà uno dei concorrenti del Gf Vip 7 L’attesa sta per finire. Mancano ormai pochi giorni al debutto di questa settima edizione del Grande fratello Vip. C’è tanta curiosità in merito al cast dei concorrenti, visto che sino ad ora, sono stati ufficializzati solo tre nomi: Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati. Per il resto, siamo ancora nel campo delle ipotesi e delle indiscrezioni, l’ultima delle quali, è stata lanciata da Amedeo Venza solo poche ore fa. Secondo l’influencer, un ex ...

infoitcultura : Concorrenti Grande Fratello Vip 7, arrivano due smentite/ Ex tronista e nota opinionista non ci saranno - IsaeChia : #GfVip 6, ex vippona prima critica la proposta di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni a #Venezia79 e poi li elogi… - belushivive : Lui, corteggiatore di uomini e donne, al GF vip incontra lei, tronista, e si innamorano. E fin qui, bella pe rutti.… - infoitcultura : GF Vip 7, ex tronista dell’ultima edizione di UeD nel cast - infoitcultura : GF Vip, in arrivo il famosissimo tronista ma il web si spacca: “Brutto il suo percorso a Uomini e Donne” -