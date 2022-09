F1, Charles Leclerc: “Contento della macchina, ma abbiamo ancora margine qui a Monza” (Di venerdì 9 settembre 2022) E’ stata una prima giornata positiva per la Ferrari quella del fine-settimana del GP d’Italia, 16° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Monza le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz hanno ottenuto i migliori tempi delle due sessioni, mettendo in mostra una velocità buona. Crono confortanti visto che a Maranello ci si aspettava di patire maggiormente su un tracciato così veloce, dopo quanto accaduto a Spa-Francorchamps (Belgio). Nel Tempio della velocità, invece, in questo day-1 la F1-75 è parsa competitiva, anche se sarà necessario attendere domani per avere un quadro più preciso della situazione. In quest’ottica, Leclerc potrebbe approfittare della situazione, viste le penalità a pioggia del weekend, tra cui quelle ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) E’ stata una prima giornata positiva per la Ferrari quella del fine-settimana del GP d’Italia, 16° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista dile due Rosse del monegascoe dello spagnolo Carlos Sainz hanno ottenuto i migliori tempi delle due sessioni, mettendo in mostra una velocità buona. Crono confortanti visto che a Maranello ci si aspettava di patire maggiormente su un tracciato così veloce, dopo quanto accaduto a Spa-Francorchamps (Belgio). Nel Tempiovelocità, invece, in questo day-1 la F1-75 è parsa competitiva, anche se sarà necessario attendere domani per avere un quadro più precisosituazione. In quest’ottica,potrebbe approfittaresituazione, viste le penalità a pioggia del weekend, tra cui quelle ...

Charles_Leclerc : Monza ?? - ScuderiaFerrari : La nostra gara di casa è alle porte! @Charles_Leclerc e @CarlosSainz55 sono pronti ???? E voi? Non vediamo l’ora di… - PREMA_Team : Ciao ?? @Charles_Leclerc - Devid43164770 : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc @Carlossainz55 Confidiamo in Binotto( il genio )per restare fuori dal podio domenica - OA_Sport : #F1 Leclerc soddisfatto del passo gara dopo la prima giornata di prove a Monza: le impressioni del monegasco -