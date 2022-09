Energia: Di Maio, 'inspiegabile che Salvini e Conte blocchino aiuti ai cittadini' (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set (Adnkronos) - "Salvini e Conte bloccano il Dl aiuti e non vogliono il tetto per il gas. E' inspiegabile che ci siano partiti che bloccano gli aiuti ai cittadini, sono quei due che hanno sostituito la priorità degli italiani alla priorità per Putin". Lo ha detto Luigi Di Maio, presentando il programma di Impegno civico. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set (Adnkronos) - "bloccano il Dle non vogliono il tetto per il gas. E'che ci siano partiti che bloccano gliai, sono quei due che hanno sostituito la priorità degli italiani alla priorità per Putin". Lo ha detto Luigi Di, presentando il programma di Impegno civico.

FratellidItalia : Energia, Procaccini: Di Maio finge di non sapere che in Europa sono i governi di sinistra ad opporsi al tetto al pr… - marmanyoro : RT @fenice_risorta: @elnaza @Mov5Stelle Fatti dare una revionata al cervello ne hai bisogno - fenice_risorta : @elnaza @Mov5Stelle Fatti dare una revionata al cervello ne hai bisogno - aldotti : @CarloCalenda Di Maio ?? non sa che differenza c’è tra un centimetro e un metro e parla di energia… mah è proprio v… - lupo_09 : @spighissimo @drewviola @Mov5Stelle @pdnetwork -