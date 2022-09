Elezioni | su radio e tv se ne parla ogni 2 minuti

(Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – La corsa al voto in piena estate impazza sui mezzi d'informazione: da lunedì 8 agosto a mercoledì 7 settembre le voci “” e “campagna elettorale” hanno ottenuto rispettivamente 121.869 e 66.540 citazioni sui nostri media. In particolare, sue tv le due espressione sono state pronunciate almenodue.Il dato emerge dal monitoraggio su oltre 1.500 fonti informative fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali, tv e blog svolto da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dalto.Analizzando i dati relativi alle principali emittenti televisive e ...

