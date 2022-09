Elezioni settembre 2022: quando si vota, come si vota, istruzioni pratiche (Di venerdì 9 settembre 2022) Conto alla rovescia per il ritorno in cabina elettorale: le Elezioni settembre 2022 segnano la nascita del nuovo parlamento scelto dai cittadini. Si vota infatti domenica 25 settembre per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In questo articolo forniamo tutte le informazioni pratiche per aiutare i cittadini chiamati ad esprimersi ai seggi, come ad esempio giorni e orari di voto, le modalità per votare, il rinnovo tessera elettorale e tutte le altre info utili. Elezioni settembre 2022: per chi si vota Questo settembre si torna al voto per rinnovare i membri del Parlamento, dopo le ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 9 settembre 2022) Conto alla rovescia per il ritorno in cabina elettorale: lesegnano la nascita del nuovo parlamento scelto dai cittadini. Siinfatti domenica 25per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In questo articolo forniamo tutte le informazioniper aiutare i cittadini chiamati ad esprimersi ai seggi,ad esempio giorni e orari di voto, le modalità perre, il rinnovo tessera elettorale e tutte le altre info utili.: per chi siQuestosi torna al voto per rinnovare i membri del Parlamento, dopo le ...

