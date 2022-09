Due tunisini entrano in casa, stuprano lei e accoltellano lui. Modena, la pista choc (Di venerdì 9 settembre 2022) Un'aggressione brutale, filmata con il telefonino. Due immigrati sono stati arrestati a Modena con l'accusa di rapina e violenza sessuale ai danni di una coppia. Lei 28 anni, lui 25 anni, entrambi magrebini, sono stati assaltati in un appartamento di via San Faustino, nel condominio Windsor Park, dove vivono. I loro aguzzini sarebbero un 30enne e un 16enne, entrambi originari della Tunisia e senza permesso di soggiorno, intercettati dalle forze dell'ordine poco dopo l'aggressione e indagati anche per violenza sessuale di gruppo ai danni della donna, oltre che per rapina pluriaggravata e lesioni volontarie. Secondo gli inquirenti, l'agghiacciante violenza potrebbe rientrare nel quadro di un regolamento di conti. I due tunisini, una volta entrati nell'appartamento grazie alla conoscenza con il 25enne, avrebbero aggredito le due vittime con ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Un'aggressione brutale, filmata con il telefonino. Due immigrati sono stati arrestati acon l'accusa di rapina e violenza sessuale ai danni di una coppia. Lei 28 anni, lui 25 anni, entrambi magrebini, sono stati assaltati in un appartamento di via San Faustino, nel condominio Windsor Park, dove vivono. I loro aguzzini sarebbero un 30enne e un 16enne, entrambi originari della Tunisia e senza permesso di soggiorno, intercettati dalle forze dell'ordine poco dopo l'aggressione e indagati anche per violenza sessuale di gruppo ai danni della donna, oltre che per rapina pluriaggravata e lesioni volontarie. Secondo gli inquirenti, l'agghiacciante violenza potrebbe rientrare nel quadro di un regolamento di conti. I due, una volta entrati nell'appartamento grazie alla conoscenza con il 25enne, avrebbero aggredito le due vittime con ...

