Dreamin' Wild | la recensione | Casey Affleck e il rumore dei sogni infranti

(Di venerdì 9 settembre 2022) Ladi: una nuova storia vera per Bill Pohlad che, dopo il meraviglioso Love & Mercy, torna a parlare di musica, di speranza e di guarigione in un film dalla forte componente emotiva. Perché quando si parla dei glory days è impossibile trattenere le emozioni. Protagonistie Walton Goggins. Fuori Concorso a Venezia 2022. Negli Anni Settanta tutti volevano essere come Bob Dylan. Una sfida impossibile, persa in partenza. Centinaia e centinai di ragazzi nati e formati dalla folk music, dal country, dal rock. L'ossessione più grande, il desiderio da esprimere nelle lunghe notti stellate, a provare e riprovare quel pezzo scritto d'istinto e ritmato da una chitarra e da una batteria. Cuore, voce e battito. Quanti chilometri percorsi a suonare nei bar dimenticati, ...