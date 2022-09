Decisione della Bosnia | Pjanic duro con la Nazionale

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 9 settembre 2022) La guerra scoppiata in Ucraina non lascia scampo, ovviamente in prima istanza per la popolazione che tragicamente sta vivendo da sette mesi le atroci conseguenze di questo conflitto, ma anche in ambito calcistico, data l’esclusionerussa da qualsiasi competizione e con essa anche le squadre appartenenti alla sua federcalcio dalle coppe UEFA e FIFA.RussiaProprio oggi la federcalcioca ha accettato l’invito di quella russa nell’organizzare un’amichevole tra le due nazionali, la qual cosa non è andata per nulla giù ad un pilastroselezione balcanica, Miralemche ha dichiarato: “Sono senza parole. La Federazione mi aveva capito per conoscere la mia posizione ed io ero stato chiaro. Si tratta di una pessima ...