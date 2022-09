Covid | oggi in Italia 15 543 contagi e 59 morti

(Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos Salute) - Sono 15.543 i nuoviin, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 59. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 137.133 tamponi, con un tasso di positività dell'11,3%. In calo i ricoveri pari a 4.017, 133 in meno da ieri; le terapie intensive occupate sono 172, 13 in meno.

Gli attualmente positivi sono79.407, - 0,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 197 (6 in meno rispetto a ieri), di cui 4 in terapia intensiva (1 in meno). Purtroppo,si registrano 4 nuovi ...Eppure, di fronte all'emergenza da- 19, nel marzo 2020, le giornaliste e i giornalisti hanno risposto con responsabilità e prontezza di adattamento alla richiesta di un improvviso cambiamento ... Covid, news di oggi. Bollettino: 15.543 nuovi casi, 59 morti. Tasso positività 11,3%. LIVE (ANSA) - ROMA, 09 SET - Sono 15.543 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 17.550 . Le vittime sono 59, in calo ris ...(Adnkronos) – Sono 2.420 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 9 settembre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid dell'ultimo bollettino della Regione.