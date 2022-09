Continua l’inutile crociata di FdI contro Peppa Pig: “La Rai non trasmetta l’episodio con due mamme in nessun canale” (Di venerdì 9 settembre 2022) Continua la crociata di Fratelli d’Italia contro il cartone animato Peppa Pig dopo l’introduzione all’interno della serie di un nuovo personaggio, Penny Polar Bear, figlio di due mamme. La scelta degli autori del programma aveva fatto immediatamente scatenare le proteste dei meloniani: il primo a esprimersi era stato il consigliere comunale di FdI a Bergamo Filippo Bianchi, che su Facebook in riferimento alla puntata aveva parlato di indottrinamento e di tentativo di “deviare” le nuove generazioni. Oggi a esprimersi è stato pure Federico Mollicone, responsabile cultura di FdI e candidato nel collegio plurinominale Lazio 1-01 della Camera, che ha dichiarato: “È inaccettabile la scelta degli autori del cartone animato Peppa Pig di inserire un personaggio con due mamme. ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022)ladi Fratelli d’Italiail cartone animatoPig dopo l’introduzione all’interno della serie di un nuovo personaggio, Penny Polar Bear, figlio di due. La scelta degli autori del programma aveva fatto immediatamente scatenare le proteste dei meloniani: il primo a esprimersi era stato il consigliere comunale di FdI a Bergamo Filippo Bianchi, che su Facebook in riferimento alla puntata aveva parlato di indottrinamento e di tentativo di “deviare” le nuove generazioni. Oggi a esprimersi è stato pure Federico Mollicone, responsabile cultura di FdI e candidato nel collegio plurinominale Lazio 1-01 della Camera, che ha dichiarato: “È inaccettabile la scelta degli autori del cartone animatoPig di inserire un personaggio con due. ...

