(Di venerdì 9 settembre 2022) Salvatore Usai, il detenuto 42enne morto a seguito di un arresto cardiaco, nei giorni scorsi in unadel carcere di Bancali, a, sarebbe stato stroncato da un'di droga. Per la sua ...

Euronews Italiano

Salvatore Usai, il detenuto 42enne morto a seguito di un arresto cardiaco, nei giorni scorsi in una cella del carcere di Bancali, a Sassari, sarebbe stato stroncato da un'overdose di droga. Per la sua ...Un paese nel quale siin carcere e di carcere può definirsi civile "Sono dati veramente ... La soluzione troppo spesso, però, è "servono nuove", quando in realtà si dovrebbe cambiare ... Carceri:muore per overdose a Sassari,indagato compagno cella Salvatore Usai, il detenuto 42enne morto a seguito di un arresto cardiaco, nei giorni scorsi in una cella del carcere di Bancali, a Sassari, sarebbe stato stroncato da un'overdose di droga. (ANSA) ...Carcere Sassari: muore ergastolano italiano in cella. Infarto o suicidio E’ un detenuto italiano di Sassari, ergastolano, ristretto nel carcere ...