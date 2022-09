Calendario US Open 2022 oggi | orari semifinali 9 settembre | ordine di gioco | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 settembre 2022) Non era mai capitato nella storia degli US, eccettuata (per ovvie ragioni) l’edizione inaugurale del 1881 quando si chiamavano US National Championships, che tutti e quattro i presentisti non avessero mai raggiunto il penultimo atto di questo torneo. Il corso degli eventi, però, cambia anche in questo modo. Ad aprire le operazioni ci penseranno Karen Khachanov e Casper Ruud. Per il russo, se non è un’occasione irripetibile, ci si va molto vicino, anche se già in passato aveva dimostrato di poter competere bene a Flushing Meadows; per il norvegese è la possibile continuazione della corsa verso il numero 1. In serata, toccherà a Carlos Alcaraz: lo spagnolo, dopo due partite durissime al quinto set, dovrà capire se gli rimangono abbastanza energie per battere un lanciatissimo Frances Tiafoe, a caccia della prima finale al sapor di States ...