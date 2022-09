Arrigo Sacchi, la realtà dell’ossessione (Di venerdì 9 settembre 2022) Una delle componenti che distinguono l’uomo comune dal genio è l’ossessione che pervade quest’ultimo nel raggiungimento di uno scopo, che poi diventa l’obiettivo essenziale della sua stessa vita Vale un po’ in tutti i campi dello scibile umano, in genere si ha negli uomini di scienze e lettere, ma anche nello sport troviamo chi è guidato dalla propria ossessione. Normalmente la tensione verso la vittoria è già uno scopo, per altri può essere il raggiungimento di un record o di una perfezione nella prestazione. Nel calcio quello che fa il singolo deve essere sempre rapportato alla squadra, ma c’è un ruolo, tra i tanti che propone questo sport, in cui l’ossessione può diventare lo scopo stesso del mestiere: quello dell’allenatore. Non a caso chi normalmente ricopre questo ruolo ha insita la cura del particolare, la ricerca del tempo di gioco, del movimento collettivo che deve assumere la ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 9 settembre 2022) Una delle componenti che distinguono l’uomo comune dal genio è l’ossessione che pervade quest’ultimo nel raggiungimento di uno scopo, che poi diventa l’obiettivo essenziale della sua stessa vita Vale un po’ in tutti i campi dello scibile umano, in genere si ha negli uomini di scienze e lettere, ma anche nello sport troviamo chi è guidato dalla propria ossessione. Normalmente la tensione verso la vittoria è già uno scopo, per altri può essere il raggiungimento di un record o di una perfezione nella prestazione. Nel calcio quello che fa il singolo deve essere sempre rapportato alla squadra, ma c’è un ruolo, tra i tanti che propone questo sport, in cui l’ossessione può diventare lo scopo stesso del mestiere: quello dell’allenatore. Non a caso chi normalmente ricopre questo ruolo ha insita la cura del particolare, la ricerca del tempo di gioco, del movimento collettivo che deve assumere la ...

