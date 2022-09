US Open 2022, Kyrgios multato per il suo comportamento: ecco a quanto ammonta la sanzione (Di giovedì 8 settembre 2022) Altro torneo, altra multa per Nick Kyrgios. In occasione degli US Open 2022, il tennista australiano ha entusiasmato il pubblico per le sue giocate da sogno ma allo stesso tempo si è fatto notare per aver infranto svariate regole. Kyrgios ha infatti ricevuto la multa più alta di tutto il torneo dato il suo comportamento nel match di quarti di finale contro Karen Khachanov, perso al quinto set. Nick è stato sanzionato di 14.000 dollari per aver scagliato una bottiglia a terra e distrutto due racchette a fine partite. Il totale complessivo della multa nei suoi confronti ammonta però a 32.500 dollari e comprende infrazioni come sputi e imprecazioni. Una cifra irrisori in confronto a quanto ha guadagnato tra singolare e doppio, ovvero 473.200 dollari. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Altro torneo, altra multa per Nick. In occasione degli US, il tennista australiano ha entusiasmato il pubblico per le sue giocate da sogno ma allo stesso tempo si è fatto notare per aver infranto svariate regole.ha infatti ricevuto la multa più alta di tutto il torneo dato il suonel match di quarti di finale contro Karen Khachanov, perso al quinto set. Nick è stato sanzionato di 14.000 dollari per aver scagliato una bottiglia a terra e distrutto due racchette a fine partite. Il totale complessivo della multa nei suoi confrontiperò a 32.500 dollari e comprende infrazioni come sputi e imprecazioni. Una cifra irrisori in confronto aha guadagnato tra singolare e doppio, ovvero 473.200 dollari. SportFace.

