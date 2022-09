Ultime Notizie – Morta Elisabetta II, Carlo III è il nuovo Re: ecco i passi verso il trono (Di giovedì 8 settembre 2022) Morta la Regina Elisabetta, l’ascesa al trono del nuovo re d’Inghilterra Carlo III verrà formalizzata domani con una serie di passi. Come è stato annunciato, il nuovo Re e la Regina consorte rimarranno stasera a Balmoral e domani saranno a Londra. Tradizionalmente, il Consiglio per l’Accessione si riunisce al più presto possibile a palazzo St. James, normalmente entro 24 ore dalla morte del sovrano. Ne fanno parte i Consiglieri privati, i Grandi Ufficiali di Stato e il lord Mayor. La procedura è divisa in due parti: la morte della Regina verrà annunciata dal Lord presidente del Consiglio di Accessione, successivamente verrà letta la “Proclamazione di Accessione”. Il nuovo Re pronuncerà allora un giuramento in cui prometterà “di assumere i doveri e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022)la Regina, l’ascesa aldelre d’InghilterraIII verrà formalizzata domani con una serie di. Come è stato annunciato, ilRe e la Regina consorte rimarranno stasera a Balmoral e domani saranno a Londra. Tradizionalmente, il Consiglio per l’Accessione si riunisce al più presto possibile a palazzo St. James, normalmente entro 24 ore dalla morte del sovrano. Ne fanno parte i Consiglieri privati, i Grandi Ufficiali di Stato e il lord Mayor. La procedura è divisa in due parti: la morte della Regina verrà annunciata dal Lord presidente del Consiglio di Accessione, successivamente verrà letta la “Proclamazione di Accessione”. IlRe pronuncerà allora un giuramento in cui prometterà “di assumere i doveri e ...

