Ufficiale: Icardi in prestito al Galatasaray (Di giovedì 8 settembre 2022) L'ufficialità è arrivata in serata: con un tweet, pubblicato sulla propria pagina Ufficiale, il Paris Saint - Germain ha comunicato di avere ceduto Mauro Icardi. Il centravanti argentino, ex Inter e ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) L'ufficialità è arrivata in serata: con un tweet, pubblicato sulla propria pagina, il Paris Saint - Germain ha comunicato di avere ceduto Mauro. Il centravanti argentino, ex Inter e ...

cervellerap : UFFICIALE: Mauro #Icardi è un nuovo calciatore del #Galatasaray. L’attaccante arriva dal #PSG in prestito per un a… - glooit : Ufficiale: Icardi in prestito al Galatasaray leggi su Gloo - calciomercatoit : ??Il #Galatasaray pagherà 750mila euro dei 6.750.000 di ingaggio di #Icardi - tcm24com : Ufficiale: Dopo Icardi, altri quattro colpi per il Galatasaray #Galatasaray - DIRETTADCM : ??UFFICIALE ?? Mauro #Icardi è un nuovo giocatore del #Galatasaray! ?? L’attaccante argentino arriva dal PSG in prest… -