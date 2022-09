Si diffonde la notizia della morte della regina Elisabetta ma Royal Central smentisce (Di giovedì 8 settembre 2022) E’ davvero un giorno triste per il Regno Unito e per il mondo intero perchè la sensazione è che nelle prossime ore, avremo una notizie di quelle che speravano di non leggere, come se la regina Elisabetta II fosse immortale e ci avrebbe accompagnati ancora per molti anni. E invece, nel Regno Unito sono molti a credere in questi minuti che purtroppo la regina Elisabetta sia già passata a miglior vita. Si sta diffondendo in questi minuti la notizia della morte della regina Elisabetta tanto che la famiglia reale, via social, con l’account Royal Central ha voluto smentire con una nota ufficiale queste voci. Gli esperti, che conoscono bene ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 8 settembre 2022) E’ davvero un giorno triste per il Regno Unito e per il mondo intero perchè la sensazione è che nelle prossime ore, avremo una notizie di quelle che speravano di non leggere, come se laII fosse immortale e ci avrebbe accompagnati ancora per molti anni. E invece, nel Regno Unito sono molti a credere in questi minuti che purtroppo lasia già passata a miglior vita. Si stando in questi minuti latanto che la famiglia reale, via social, con l’accountha voluto smentire con una nota ufficiale queste voci. Gli esperti, che conoscono bene ...

