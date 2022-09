Regina Elisabetta sotto osservazione: Regno in ansia, figli e nipoti a Balmoral. «Harry in viaggio, ma senza Meghan» (Di giovedì 8 settembre 2022) È allarme per la Regina Elisabetta II, 96 anni, da ore sotto supervisione medica nel castello di Balmoral, dopo che i medici si sono detti preoccupati per la sua salute. Lo fa sapere Buckingham Palace, citato dalla Bbc. La salute della monarca torna a spaventare la Gran Bretagna. I 4 figli al capezzale della Regina nel castello di Balmoral Tutti e 4 i figli della Regina Elisabetta sono ora al suo capezzale nella residenza scozzese di Balmoral, dopo la notizia sull’aggravamento delle sue condizioni. Lo riportano i media, precisando che – dopo l’erede al trono principe Carlo, giunto per primo assieme alla consorte Camilla – sono arrivati anche i principi Anna, Andrea ed Edoardo, seconda, terzo e ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 8 settembre 2022) È allarme per laII, 96 anni, da oresupervisione medica nel castello di, dopo che i medici si sono detti preoccupati per la sua salute. Lo fa sapere Buckingham Palace, citato dalla Bbc. La salute della monarca torna a spaventare la Gran Bretagna. I 4al capezzale dellanel castello diTutti e 4 idellasono ora al suo capezzale nella residenza scozzese di, dopo la notizia sull’aggravamento delle sue condizioni. Lo riportano i media, precisando che – dopo l’erede al trono principe Carlo, giunto per primo assieme alla consorte Camilla – sono arrivati anche i principi Anna, Andrea ed Edoardo, seconda, terzo e ...

