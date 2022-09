Preghiera del mattino del 8 Settembre 2022: “Liberaci dal disonore” (Di giovedì 8 settembre 2022) Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 8 settembre 2022) Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pontifex_it : Oggi celebriamo la Giornata Mondiale di Preghiera per il Creato, e l’inizio del #TempoDelCreato, che si concluderà… - Fontana3Lorenzo : Piangiamo Suor Maria De Coppi, una figura straordinaria del nostro Veneto, che si è sempre spesa per donare sostegn… - santegidionews : A 10 anni dalla morte del card. Carlo Maria Martini, lo ricordiamo con il suo messaggio alla Preghiera per la Pace… - seleniomax : @PIERPARDO Ciao Piero Una preghiera ???? Di a Genta che oggi a “ Tutti Convocati” non c’è bisogno di parlare del Nap… - IvanaIv29438384 : RT @belle_brunella: Le meditazioni- quelle belle che piacciono a me - fratel Gianfranco - Monastero di Bose - Felicitazioni e ahimè https:/… -