Peggiorano le condizioni di salute della regina Elisabetta, la BBC stravolge la sua programmazione (Di giovedì 8 settembre 2022) L’ufficio stampa di Buckingham Palace ha comunicato che la regina Elisabetta II del Regno Unito è sotto controllo medico nel Castello di Balmoral, Scozia, e che i medici sono preoccupati per le sue condizioni di salute. Alcuni membri della famiglia reale britannica sono già arrivati a Balmoral per stare vicino alla regina in un momento così delicato, altri, come il principe Harry e sua moglie Meghan Markle, sarebbero in viaggio in queste ore. La regina sarebbe dovuta rientrare a Londra per la proclamazione ufficiale della nuova prima ministra, Liz Truss, ma ha preso la decisione di rimanere a Balmoral dove è stata raggiunta da Truss martedì. In occasione dell’incontro è stata scattata una foto poi pubblicata sul profilo Twitter della ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) L’ufficio stampa di Buckingham Palace ha comunicato che laII del Regno Unito è sotto controllo medico nel Castello di Balmoral, Scozia, e che i medici sono preoccupati per le suedi. Alcuni membrifamiglia reale britannica sono già arrivati a Balmoral per stare vicino allain un momento così delicato, altri, come il principe Harry e sua moglie Meghan Markle, sarebbero in viaggio in queste ore. Lasarebbe dovuta rientrare a Londra per la proclamazione ufficialenuova prima ministra, Liz Truss, ma ha preso la decisione di rimanere a Balmoral dove è stata raggiunta da Truss martedì. In occasione dell’incontro è stata scattata una foto poi pubblicata sul profilo Twitter...

RaiNews : Peggiorano le condizioni della regina, ecco il momento in cui Bbc interrompe i programmi televisivi per dare la not… - natalibera : RT @libri_ebook: IN AGGIORNAMENTO Peggiorano le condizioni della regina Elisabetta, i toni della Bbc si fanno solenni. La folla si raduna f… - Xugurye : RT @gabryhz: condizioni della regina elisabetta peggiorano twitter: - bveatricee : RT @libri_ebook: IN AGGIORNAMENTO Peggiorano le condizioni della regina Elisabetta, i toni della Bbc si fanno solenni. La folla si raduna f… - libri_ebook : IN AGGIORNAMENTO Peggiorano le condizioni della regina Elisabetta, i toni della Bbc si fanno solenni. La folla si r… -