Motorola Edge 30 | tre nuovi smartphone e una partnership con Pantone

A Milano, in un evento mondiale, arrivano i nuovi30 Ultra, Fusion e Neo. Tre diversi smartphone dalle caratteristiche altrettanto diverse ma che hanno il comune denominatore ossia quello di spingersi oltre i confini di un segmento, ...In una scheda tecnica di alto profilo, l'30 Ultra diprevede il 5G su ambedue le SIM , il Wi - Fi 6E , il GPS (A - GPS, LTEPP, Glonass, SUPL, Galileo), il Bluetooth 5.2 , l'NFC e la ...Motorola edge 30 Ultra ridefinisce il concetto di dispositivo premium, almeno secondo Motorola, offrendo una tecnologia all’avanguardia e un sistema di fotocamere ad altissima risoluzione. Con la ...Motorola Edge 30 Neo è ufficiale. È il primo smartphone al mondo ad essere dotato di back cover realizzate in collaborazione con Pantone.