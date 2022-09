Milan, Florenzi dopo l’intervento: “Sii un guerriero, non un pauroso” | News (Di giovedì 8 settembre 2022) Alessandro Florenzi, terzino del Milan, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram dopo essersi sottoposto all'intervento chirurgico Leggi su pianetamilan (Di giovedì 8 settembre 2022) Alessandro, terzino del, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagramessersi sottoposto all'intervento chirurgico

SimoneGambino : UFFICIALE: 5 mesi di stop per #Florenzi. Operato in Finlandia per 'il grave infortunio al tendine prossimale del bi… - rtl1025 : ??Il difensore del #Milan Alessandro #Florenzi si è operato questa mattina alla coscia sinistra e i tempi di recupe… - AntoVitiello : Stop ? al #calciomercato estivo 2022 Il #Milan ??? chiude con le seguenti operazioni: ???? #Origi 1995 ????… - fab2563 : RT @rtl1025: ??Il difensore del #Milan Alessandro #Florenzi si è operato questa mattina alla coscia sinistra e i tempi di recupero, informa… -