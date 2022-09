LIVE Vuelta a España 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | Almeida attacca ed accende la corsa | Nibali nel folto gruppo in fuga

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 settembre 2022) 15.35 Non si ferma il lavoro di Movistar ed Astana. Il distacco daè ora segnalato a 35". 15.32 Si avvicina il primo GPM di 1a categoria di giornata. La scalata del secondo versante dell'Alto de Piornal (la prima che porterà in cima) misura 13,5 km con una pendenza media del 5%. Pendenze molto costanti lunga tutta l'ascesa. 15.30 Ripreso Clement Russo. Ildi testa ora è tirato da un uomo della EF, che prova a far valere il proprio vantaggio numerico. 15.27ed Oira hanno staccato Iturria e McLay. I due portoghesi hanno 3'35" dalla testa della, ormai non è più scontata la vittoria di un uomo in ...