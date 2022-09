Letta | ' Il centrodestra vuole cacciare Mattarella' Calenda | ' Idiozie'

NicolaMorra63 : #Letta maledice il #Rosatellum perché farebbe vincere il cosiddetto centrodestra, con cui lui stesso ha governato n… - Giorgiolaporta : Qualcuno faccia notare a #Letta che se al posto del #Rosatellum vi fosse ancora il #Mattarellum, il #centrodestra o… - Ruffino_Lorenzo : Letta esagera su quanti seggi può prendere il centrodestra. Il suo appello sul voto utile, inoltre, poggia su basi… - pbrex668 : Come vorrei che fosse vero... Letta: «Presidenzialismo? Il centrodestra vuole cacciare Mattarella». Calenda lo att… - ilgiornale : La campagna di #Letta sembra lanciare un messaggio subliminale: ovvero che è già destinata a fallire. Si potrebbe d… -

Di fronte alc'è una unica coalizione, la nostra. Tutti gli altri voti nei collegi ... E' il leit motv del segretario dem Enrico, degli ultimi giorni, oggi intervistato da Radio ......non essere in grado di sottrarre nemmeno un voto al, ha concentrato i propri sforzi in una battaglia dialettica contro i leader di Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. '...È l'esercito del «non so». Quello che - radunato all'ultimo sul campo - può cambiare le sorti della battaglia. Gli indecisi faranno la differenza il ...È difficile ricordare nella storia della Repubblica un'elezione in cui uno dei contendenti a 20 giorni dalla chiusura delle urne abbia alzato bandiera bianca.