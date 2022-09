La Regina Elisabetta è morta, l’annuncio ufficiale di Buckingham Palace (Di giovedì 8 settembre 2022) È ufficiale: è morta la Regina Elisabetta. Ad annunciarlo è Buckingham Palace. La sovrana del Regno Unito aveva 96 anni e si trovava nel castello di Balmoral, in Scozia. Il suo regno è durato 70 anni e 214 giorni, era iniziato il 6 febbraio 1952. Regno Unito, morta Elisabetta II Il decesso della Regina si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 8 settembre 2022) È: èla. Ad annunciarlo è. La sovrana del Regno Unito aveva 96 anni e si trovava nel castello di Balmoral, in Scozia. Il suo regno è durato 70 anni e 214 giorni, era iniziato il 6 febbraio 1952. Regno Unito,II Il decesso dellasi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

