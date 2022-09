La Regina Elisabetta è morta a 96 anni, Carlo sul trono: «Il momento più triste». Truss: «Dio salvi il Re» (Di giovedì 8 settembre 2022) La Regina Elisabetta è morta. Dopo ore di ansia per la salute della sovrana, è arrivata la tragica notizia. I medici, come aveva riferito Palazzo reale, si erano... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 8 settembre 2022) La. Dopo ore di ansia per la salute della sovrana, è arrivata la tragica notizia. I medici, come aveva riferito Palazzo reale, si erano...

Quirinale : Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA - ElioMuzza : RT @meb: Una donna che ha tenuto unita la sua nazione per 70 anni. La sovrana britannica che ha regnato più a lungo. Tutto il mondo saluta… - MontalbanoNino : God save the queen.... R.I.P. Regina Elisabetta. Una donna forte che ha fatto la storia... ???????????? -