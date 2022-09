Karius riparte dal Newcastle | contratto annuale per il tedesco

(Di giovedì 8 settembre 2022) Lorisritorna in Inghilterra: il portiere svincolato ha firmato con ilunfino al 2023 Lorisritorna in Inghilterra. Il portiere, protagonista assoluto della sconfitta in Champions League nella prima finale dei Reds di Klopp. Secondo quanto riportato da Niccolò Schira, il portiere, svincolato, ha firmato uncon il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

