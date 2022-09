iPhone 14,Watch 8, Watch Ultra: tutte le novità Apple (Di giovedì 8 settembre 2022) Quattro modelli di iPhone 14 (standard, Plus, Pro e Pro Max), tre di Watch 8 (standard, SE e Ultra) e gli AirPods Pro 2 presentati ieri durante l’evento Apple iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro: caratteristiche e prezzi Si parte con il modello Standard da 6,1 pollici, affiancato dal Plus con la diagonale che sale fino a 6,7 pollici. Entrambi dispongono del Ceramic Shield per proteggere il pannello. Cinque le colorazioni previste: Mezzanotte, Viola, Blu, Galassia e (PRODUCT)RED. Lo storage è a scelta tra 128, 256 o 512 GB. Il cuore pulsante è invece costituito dal chip A15 Bionic con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core dedicato alle applicazioni di intelligenza artificiale. A questo si aggiungono l’Image Signal Processor al ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 8 settembre 2022) Quattro modelli di14 (standard, Plus, Pro e Pro Max), tre di8 (standard, SE e) e gli AirPods Pro 2 presentati ieri durante l’evento14,14 Plus,14 Pro: caratteristiche e prezzi Si parte con il modello Standard da 6,1 pollici, affiancato dal Plus con la diagonale che sale fino a 6,7 pollici. Entrambi dispongono del Ceramic Shield per proteggere il pannello. Cinque le colorazioni previste: Mezzanotte, Viola, Blu, Galassia e (PRODUCT)RED. Lo storage è a scelta tra 128, 256 o 512 GB. Il cuore pulsante è invece costituito dal chip A15 Bionic con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core dedicato alle applicazioni di intelligenza artificiale. A questo si aggiungono l’Image Signal Processor al ...

