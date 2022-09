Fine corsa, in ospedale (Di giovedì 8 settembre 2022) Viaggio in un Pronto soccorso d’eccellenza, in Sicilia, dove i decessi sono triplicati rispetto al 2018. Il Covid però non c’entra, si muore per carenza di servizi, di personale, di posti letto a fronte di tanti malati gravi. Un caso isolato? No, la normalità di troppi reparti d’emergenza italiani. Alle 11 del mattino di un lunedì di Fine agosto, il Pronto soccorso del Policlinico di Catania, uno dei più importanti della Sicilia, scoppia di pazienti. Cinquanta ricoverati, alcuni in reparto da più di cinque giorni: due codici rossi, 23 gialli, 25 verdi e in sala d’attesa una lunga fila di persone che devono ancora fare il triage e si lamentano, chiamano, imprecano. I reparti di emergenza e urgenza di tutta Italia, nel terzo anno della pandemia, sono i malati terminali del Servizio sanitario nazionale; tra personale insufficiente, reparti di degenza smobilitati per far ... Leggi su panorama (Di giovedì 8 settembre 2022) Viaggio in un Pronto soccorso d’eccellenza, in Sicilia, dove i decessi sono triplicati rispetto al 2018. Il Covid però non c’entra, si muore per carenza di servizi, di personale, di posti letto a fronte di tanti malati gravi. Un caso isolato? No, la normalità di troppi reparti d’emergenza italiani. Alle 11 del mattino di un lunedì diagosto, il Pronto soccorso del Policlinico di Catania, uno dei più importanti della Sicilia, scoppia di pazienti. Cinquanta ricoverati, alcuni in reparto da più di cinque giorni: due codici rossi, 23 gialli, 25 verdi e in sala d’attesa una lunga fila di persone che devono ancora fare il triage e si lamentano, chiamano, imprecano. I reparti di emergenza e urgenza di tutta Italia, nel terzo anno della pandemia, sono i malati terminali del Servizio sanitario nazionale; tra personale insufficiente, reparti di degenza smobilitati per far ...

