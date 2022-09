Elezioni: Renzi, 'sul Rosatellum la fiducia l'ha messa Gentiloni' (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set (Adnkronos) - "La mia legge elettorale si chiama Italicum, è stata spazzata via dal referendum". Lo ha detto Matteo Renzi al Corriere.it. Sul Rosatellum "la fiducia, caro Letta, l'ha messa Paolo Gentiloni, che mi risulta ancora iscritto al Pd, e la ministra che pose la fiducia in aula è stata Anna Finocchiaro", ha sottolineato il leader di Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set (Adnkronos) - "La mia legge elettorale si chiama Italicum, è stata spazzata via dal referendum". Lo ha detto Matteoal Corriere.it. Sul"la, caro Letta, l'haPaolo, che mi risulta ancora iscritto al Pd, e la ministra che pose lain aula è stata Anna Finocchiaro", ha sottolineato il leader di Iv.

