Elezioni 2022, domani Grillo 'assente' a presentazione programma M5S (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Beppe Grillo non sarà presente domani alla presentazione del programma elettorale M5S, alle 16.30 all'Auditorium della Conciliazione. Il fondatore e garante del Movimento – che con l'hashtag #CuoreECoraggio ha appena rilanciato un video del leader Giuseppe Conte sulla transizione ecologica – non manderà nemmeno un contributo video, né, salvo sorprese, dovrebbe collegarsi telefonicamente da Genova, dove si trova: "Sarà presente con il cuore, come sempre", assicurano dal suo staff. Al momento non è confermata nemmeno la presenza di Grillo alla chiusura della campagna elettorale M5S (il 23 a Piazza Santi Apostoli), nelle settimane scorse data per assodata da fonti del Movimento. "Non sappiamo ancora dire nulla, deve farci sapere se ci sarà", spiegano infatti dallo staff del fondatore.

