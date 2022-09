Comune di Trieste: Concorso per 15 Tenenti di Polizia Locale (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Comune di Trieste ha pubblicato un Bando di Concorso per l’assunzione di 15 Ufficiali Tenenti di Polizia Locale, per il Corpo di Polizia Locale, categoria PLB. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando di Concorso E' indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di quindici posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di ufficiale tenente di Polizia Locale, categoria PLB, posizione economica PLB1, per il corpo di Polizia Locale del Comune di Trieste, aperta con determinazione dirigenziale n. 2038 dell'11 agosto 2022. Requisiti ed Invio della ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 8 settembre 2022) Ildiha pubblicato un Bando diper l’assunzione di 15 Ufficialidi, per il Corpo di, categoria PLB. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di quindici posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di ufficiale tenente di, categoria PLB, posizione economica PLB1, per il corpo dideldi, aperta con determinazione dirigenziale n. 2038 dell'11 agosto 2022. Requisiti ed Invio della ...

