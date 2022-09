Como, addio consensuale a Gattuso (Di giovedì 8 settembre 2022) Sono destinate a separarsi, dopo due stagioni di reciproche soddisfazioni, le strade del Como e di GiaComo Gattuso. Stando a quanto riferisce il... Leggi su calciomercato (Di giovedì 8 settembre 2022) Sono destinate a separarsi, dopo due stagioni di reciproche soddisfazioni, le strade dele di Gia. Stando a quanto riferisce il...

sportli26181512 : Como, addio consensuale a Gattuso: Sono destinate a separarsi, dopo due stagioni di reciproche soddisfazioni, le st… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Como, addio vicino per Gattuso: D’Angelo in pole per la panchina biancoblù - Mediagol : Como, addio vicino per Gattuso: D’Angelo in pole per la panchina biancoblù - Domenic36396232 : #Como: Giacomo #Gattuso verso l'addio, Luca #Dangelo sarà il nuovo mister ? #Calciomercato #SerieBKT #StayTuned - CiaoComo : Como piange il suo “Poeta”: addio a Riccardo Borzatta, una vita con il dialetto -