Chi vince tra social, stampa e web fra i partiti (Di giovedì 8 settembre 2022) Periodo preso in considerazione: da lunedì 29 agosto a domenica 4 settembre Nella settimana presa in considerazione non c'è dubbio che Matteo Renzi abbia fatto il botto di engagement sui social ottenendo 1.880.000 interazioni, con soli 62 post sulle principali piattaforme social (Fb, Instagram, Twitter). Seguito a ruota da Giuseppe Conte che totalizza un engagement di 1.530.000 interazioni con 93 post. Il centrodestra viaggia su una media di circa 800.000 interazioni a testa fra Meloni, Salvini e Berlusconi, con la differenza che Salvini è molto prolifico nei suoi post (174) mentre Meloni e Berlusconi ne hanno pubblicati poco più di 100. Il più prolifico fra i leader politici è comunque Carlo Calenda che ha pubblicato ben 275 post ottenendo circa 400mila interazioni. Fanalino di coda è Enrico Letta che con i suoi 125 post ha ottenuto 332.500 ...

