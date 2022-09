Chi è Simon Charles Dorante-Day, figlio segreto di Carlo e Camilla (Di giovedì 8 settembre 2022) Simon Charles Dorante-Day, 56enne australiano, da tempo sostiene di essere il figlio segreto avuto in gioventù da Carlo d’Inghilterra e Camilla Parker-Bowles. L’uomo ora si sarebbe rivolto all’Alta Corte di Sidney contro il ducato di Cornovaglia facendo causa per ottenere il riconoscimento ed entrare come secondo nella linea di successione al trono. Simon Charles Dorante-Day oggi non ha timore nel farsi chiamare sui social Prince Simon. Simon Charles Dorante-Day ha raccontato di essere nato nel Regno Unito nel 1966 e di aver conosciuto la vera identità dei genitori dalla nonna, che lavorava per la Regina e gli avrebbe detto chiaramente, più e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 settembre 2022)-Day, 56enne australiano, da tempo sostiene di essere ilavuto in gioventù dad’Inghilterra eParker-Bowles. L’uomo ora si sarebbe rivolto all’Alta Corte di Sidney contro il ducato di Cornovaglia facendo causa per ottenere il riconoscimento ed entrare come secondo nella linea di successione al trono.-Day oggi non ha timore nel farsi chiamare sui social Prince-Day ha raccontato di essere nato nel Regno Unito nel 1966 e di aver conosciuto la vera identità dei genitori dalla nonna, che lavorava per la Regina e gli avrebbe detto chiaramente, più e ...

seventy_simon : @EdoardoLippi @di_reddito In linea di massima è vero, ma attenzione: chi soffre di particolari patologie può stare… - Eleonora_1964 : @Simon_talk_ Proprio così Simone. L'anello mancante ,nonché la mia ossessione, è : per il grano Erdogan ,per farl… - seventy_simon : @Zitellapersemp1 @Corriere Si, è più corretto dire così. Voglio vedere chi si incaricherebbe dei controlli, intendo… - Eleonora_1964 : @Simon_talk_ Perdonami:chi dovrebbe chiedere la fine delle ostilità,? Putin non si siede neppure al tavolo con Orba… - Spina14_acm : @Adlinismo_ Rispetto chi per me è davvero capitano ovvero Zlatan, Simon, Theo e Tonali Capitano è chi ha carattere… -