Aurora Ramazzotti gravidanza, Alfonso Signorini svela: “si è arrabbiata tanto” (Di giovedì 8 settembre 2022) Aurora Ramazzotti si sarebbe arrabbiata dopo la notizia diffusa sulla sua gravidanza dal settimanale Chi: ne parla Alfonso Signorini dalle pagine del Corriere della Sera Dopo la notizia diffusa dal settimanale Chi, Aurora Ramazzotti era apparsa sui social mostrando la sua pancia piatta. E ancora, sulla presunta gravidanza era intervenuto pure l’amico di Aurora, Tommaso Zorzi. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip 5 sulla gravidanza di Aurora aveva replicato di non essere a conoscenza della notizia, nel tentativo forse di placare i riflettori su Aurora e la sua gravidanza. Ma pare che la Ramazzotti sia davvero incinta e che si sia ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 8 settembre 2022)si sarebbedopo la notizia diffusa sulla suadal settimanale Chi: ne parladalle pagine del Corriere della Sera Dopo la notizia diffusa dal settimanale Chi,era apparsa sui social mostrando la sua pancia piatta. E ancora, sulla presuntaera intervenuto pure l’amico di, Tommaso Zorzi. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip 5 sulladiaveva replicato di non essere a conoscenza della notizia, nel tentativo forse di placare i riflettori sue la sua. Ma pare che lasia davvero incinta e che si sia ...

