AEW | Si ferma anche Christian | si prevede un lungo stop di 6-9 mesi

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 8 settembre 2022)dopo essere stato aun mentore dei Jurassic Express, si è brutalmente scagliato contro Jungle Boy. Tra i due è così iniziata una faida che ha assunto connotati piuttosto personali avendousato durissime parole nei confronti di colui che era stato il suo giovane protetto. Ad All Out, i due si sono affrontati in un match brevissimo connotato dal turn heel di Luchasaurus ai danni di Jungle Boy. Presto dette le ragione di un incontro così breve.si è infortunato ed ora emerge l’entità dell’infortunio. Per lui si prospetta un. Tricipite strappatoè costretto arsi a causa di un infortunio. Per lui si prospetta un. Si parla di strappo al ...