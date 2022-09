Vuelta 2022: Primoz Roglic si ritira dopo la clamorosa caduta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Primoz Roglic non ce la fa. Il fuoriclasse sloveno, detentore della Vuelta, si ritira dalla corsa iberica prima del via della diciassettesima tappa per i postumi dell’incredibile caduta di ieri sul rettilineo del traguardo. Il capitano della Jumbo Visma era secondo in classifica generale a 1’26” dalla maglia rossa Evenepoel: “Sfortunatamente Roglic non sarà al via della tappa numero 17 come conseguenza della caduta di ieri. Riprenditi presto campione! Grazie per tutti i bellissimi momenti di questa Vuelta. Avevi piani ambiziosi per le ultime giornate ma purtroppo non sono destinati a realizzarsi”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022)non ce la fa. Il fuoriclasse sloveno, detentore della, sidalla corsa iberica prima del via della diciassettesima tappa per i postumi dell’incredibiledi ieri sul rettilineo del traguardo. Il capitano della Jumbo Visma era secondo in classifica generale a 1’26” dalla maglia rossa Evenepoel: “Sfortunatamentenon sarà al via della tappa numero 17 come conseguenza delladi ieri. Riprenditi presto campione! Grazie per tutti i bellissimi momenti di questa. Avevi piani ambiziosi per le ultime giornate ma purtroppo non sono destinati a realizzarsi”. SportFace.

