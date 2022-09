VIDEO Kyrgios-Khachanov 2-3, US Open 2022: highlights e sintesi. Il russo sorprende e va in semifinale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Poteva essere la continuazione del percorso verso il primo Slam per Nick Kyrgios, e invece si è rivelata la notte di Karen Khachanov. Con l’Arthur Ashe Stadium ancora più che pieno ben oltre la mezzanotte di New York, il russo elimina l’australiano per 7-5 4-6 7-5 6-7(3) 6-4 e si guadagna il penultimo atto a Flushing Meadows. Una partita, questa, giocata sostanzialmente su pochissimi punti e andata via anche abbastanza veloce per gli standard dei cinque set, visto che poco più di 3 ore e 30 minuti sono state necessarie affinché i due terminassero l’opera. US Open 2022: incredibile Karen Khachanov, elimina Nick Kyrgios in cinque set e raggiunge la semifinale Per Khachanov, ora, ci sarà il confronto con il norvegese Casper Ruud, che ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) Poteva essere la continuazione del percorso verso il primo Slam per Nick, e invece si è rivelata la notte di Karen. Con l’Arthur Ashe Stadium ancora più che pieno ben oltre la mezzanotte di New York, ilelimina l’australiano per 7-5 4-6 7-5 6-7(3) 6-4 e si guadagna il penultimo atto a Flushing Meadows. Una partita, questa, giocata sostanzialmente su pochissimi punti e andata via anche abbastanza veloce per gli standard dei cinque set, visto che poco più di 3 ore e 30 minuti sono state necessarie affinché i due terminassero l’opera. US: incredibile Karen, elimina Nickin cinque set e raggiunge laPer, ora, ci sarà il confronto con il norvegese Casper Ruud, che ha ...

