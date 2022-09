Verso decreto da 13 mld, ma è caccia ai fondi. Consiglio dei ministri in 2 step (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tra Palazzo Chigi e il Mef i tecnici lavorano senza tregua alla ricognizione delle risorse del nuovo decreto aiuti . E’ questo il vero nodo del provvedimento che arriverà in due round : nel pomeriggio... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tra Palazzo Chigi e il Mef i tecnici lavorano senza tregua alla ricognizione delle risorse del nuovoaiuti . E’ questo il vero nodo del provvedimento che arriverà in due round : nel pomeriggio...

barone_rotto : @verso_il_fronte @paglialunga00 Nemmeno io li voterò. Decreto sicurezza e alleanza con li fasci sono imperdonabili. Però… - universo_astro : RT @HuffPostItalia: Verso il decreto Aiuti da 13 miliardi. Il Cdm in due round, i partiti litigano - donatodonati : RT @HuffPostItalia: Verso il decreto Aiuti da 13 miliardi. Il Cdm in due round, i partiti litigano - elio_vito : RT @HuffPostItalia: Verso il decreto Aiuti da 13 miliardi. Il Cdm in due round, i partiti litigano - HuffPostItalia : Verso il decreto Aiuti da 13 miliardi. Il Cdm in due round, i partiti litigano -