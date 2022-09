Vela scuola in Emilia Romagna: Rimini e Ravenna imbarcano i prof (Di mercoledì 7 settembre 2022) Grande successo per il progetto Vela scuola “Il Mare Arriva In Aula”, promosso dall’XI ZONA FIV – Emilia Romagna in collaborazione con il Coordinatore per l’educazione fisica regionale, prof. Luciano Selleri, e le professoresse Maria Giulia Cicognani, Maria Silvia Galanti coordinatrici rispettivamente per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Vela scuola, il progetto per la formazione per docenti Nato da un’idea della delegata alla Vela scuola e alla scuola Vela di FIV Emilia Romagna, Roberta Pasini, il progetto ha dato vita a un percorso di formazione riservato ai docenti di matematica, fisica, scienze ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 7 settembre 2022) Grande successo per il progetto“Il Mare Arriva In Aula”, promosso dall’XI ZONA FIV –in collaborazione con il Coordinatore per l’educazione fisica regionale,. Luciano Selleri, e leessoresse Maria Giulia Cicognani, Maria Silvia Galanti coordinatrici rispettivamente per le province di, Forlì-Cesena e, il progetto per la formazione per docenti Nato da un’idea della delegata allae alladi FIV, Roberta Pasini, il progetto ha dato vita a un percorso di formazione riservato ai docenti di matematica, fisica, scienze ...

PressMareItalia : Grande successo per #Ilmare arriva in aula, #corso di alta #formazione riservato ai #docenti delle #superiori - arrow_michelle : @AlRobecchi @SimoneDUffizi che infatti spesso a scuola non vanno. ci sono invece i figli di quelli con il jet priva… - rio_vela : @elasciamy Tra poco comincia scuola, ultime serate (così almeno dice mia figlia) - annalisa_pis : @rio_vela @lucreziameni Borgia? Sì. Compagne di scuola. -