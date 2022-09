Vacca (Impegno Civico): “Semestre record per il made in Italy grazie al patto per l’export voluto da Di Maio” (Di mercoledì 7 settembre 2022) ROMA – “I dati record che emergono dalle esportazioni del tessuto produttivo italiano sono un motivo di orgoglio per tutti noi. Infatti, pur nelle straordinarie difficoltà che stiamo vivendo in questi mesi, le esportazioni italiane hanno registrato un aumento del 22,4% rispetto al primo Semestre 2021, superando i 306 miliardi di euro. Un risultato che si aggiunge al record assoluto fatto segnare a fine 2021 con 516 miliardi di valore complessivo. La vitalità del made in Italy, collegata alla produzione di valore e di posti di lavoro su suolo italiano, è stata resa possibile anche dal patto per l’export, concepito dal Ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio, come un vero e proprio accordo tra ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 7 settembre 2022) ROMA – “I datiche emergono dalle esportazioni del tessuto produttivo italiano sono un motivo di orgoglio per tutti noi. Infatti, pur nelle straordinarie difficoltà che stiamo vivendo in questi mesi, le esportazioni italiane hanno registrato un aumento del 22,4% rispetto al primo2021, superando i 306 miliardi di euro. Un risultato che si aggiunge alassoluto fatto segnare a fine 2021 con 516 miliardi di valore complessivo. La vitalità delin, collegata alla produzione di valore e di posti di lavoro su suolo italiano, è stata resa possibile anche dalper, concepito dal Ministro degli Esteri e leader di, Luigi Di, come un vero e proprio accordo tra ...

