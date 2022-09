US Open 2022, i precedenti tra Sinner e Alcaraz. Azzurro avanti nei tornei ATP, ma quel Challenger… (Di mercoledì 7 settembre 2022) Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, nel complesso, prima del quarto di finale odierno agli US Open si sono già affrontati quattro volte. Il conteggio ufficiale dell’ATP dice 2-1 per l’Azzurro, ma la cifra reale è di 2-2 perché, per qualche ragione, l’associazione professionistica non tiene conto di Challenger, Futures e qualificazioni di qualunque tipo di torneo. In particolare, il precedente Challenger si giocò nel 2019 ad Alicante, in Spagna, organizzato da Juan Carlos Ferrero (coach del murciano), con Jannik che veniva da una lunga serie di partite (e vittorie) di fila, di quelle che ne hanno causato il grande balzo in grado di imporlo alla scena mondiale. In quel frangente ad Alcaraz riuscì di vincere per 6-2 3-6 6-3: si trattava di un primo turno sulla terra rossa, e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) Jannike Carlos, nel complesso, prima del quarto di finale odierno agli USsi sono già affrontati quattro volte. Il conteggio ufficiale dell’ATP dice 2-1 per l’, ma la cifra reale è di 2-2 perché, per qualche ragione, l’associazione professionistica non tiene conto di Challenger, Futures e qualificazioni di qualunque tipo di torneo. In particolare, il precedente Challenger si giocò nel 2019 ad Alicante, in Spagna, organizzato da Juan Carlos Ferrero (coach del murciano), con Jannik che veniva da una lunga serie di partite (e vittorie) di fila, dile che ne hanno causato il grande balzo in grado di imporlo alla scena mondiale. Infrangente adriuscì di vincere per 6-2 3-6 6-3: si trattava di un primo turno sulla terra rossa, e ...

Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia ci sono due azzurri ai quarti dello #USOpen: #Berrettini e #Sinner, ci fate sognare… - DavidPuente : No! Questa foto non mostra un 'matrimonio nazista ucraino' (è stata scattata in Russia e poi modificata) - VittorioSgarbi : Ecco “Giuseppi”, oggi puoi anche dire di avere sostenuto, con il reddito di cittadinanza, l’industria dell’auto!… - telodogratis : L’open interest di ETH è in calo rispetto ai massimi storici - adrianobusolin : LO DICEVO CHE GLI SERVIVA LA QUINTA DOSE -