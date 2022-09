Ultime Notizie – Sanzioni e gas russo, la propaganda che intasa i social network (Di mercoledì 7 settembre 2022) Due articoli sulle Sanzioni e il gas russo, altrettanti post su Facebook, e più di settecento commenti. Sono tutti molto simili tra loro e sono la fotografia di una propaganda che ha infiltrato i social network in maniera capillare. Leggerli aiuta a capire come vengono interpretate le Notizie, con reazioni preconfezionate che replicano il meccanismo già collaudato con i vaccini e la pandemia Covid, e il potenziale che hanno a disposizione le macchine della comunicazione che, a livello internazionale e a livello locale, hanno interesse a diffondere controinformazione. Ci sono degli elementi che ricorrono, al netto degli insulti e delle semplificazioni, che consentono di rintracciare le stesse linee che si ritrovano nelle dichiarazioni degli esponenti russi e in quelle, riadattate alle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Due articoli sullee il gas, altrettanti post su Facebook, e più di settecento commenti. Sono tutti molto simili tra loro e sono la fotografia di unache ha infiltrato iin maniera capillare. Leggerli aiuta a capire come vengono interpretate le, con reazioni preconfezionate che replicano il meccanismo già collaudato con i vaccini e la pandemia Covid, e il potenziale che hanno a disposizione le macchine della comunicazione che, a livello internazionale e a livello locale, hanno interesse a diffondere controinformazione. Ci sono degli elementi che ricorrono, al netto degli insulti e delle semplificazioni, che consentono di rintracciare le stesse linee che si ritrovano nelle dichiarazioni degli esponenti russi e in quelle, riadattate alle ...

sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Corriere : Brunetta: «Non mi candido, decisione non facile, dolorosa. Torno a fare il professore» - DanyVel23305866 : RT @ClashRoyaleIT: Questa pagina non è più attiva. Seguite @ClashRoyale per le ultime notizie relative al nostro gioco! - TuttoASRoma : AS ROMA La Roma è atterrata a Varna: direzione Razgard (C.U.) -