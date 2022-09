(Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Ennesime insinuazioni, zeppe di dubbi e condizionali, contro lae Matteo Salvini che si difenderanno in ogni sede opportuna contro le parole di Juliae il quotidiano che le ha pubblicate. A differenza del gruppo editoriale che per anni ha diffuso in alto 'Russia Oggi', lanon ha ricevuto finanziamenti da Mosca". È quanto sottolinea una nota della, in riferimento ad'intervista de 'La Repubblica' a Julia, già responsabile Sud Europa dell'amministrazione Trump.

NOWARNONATONOU1 : RT @Erica43581765: GRANDE RESET, LETTA (PD) MARIONETTA USA-NATO #USA #NATO #UE #SANZIONI #NAZISTI #UCRAINA #GAS #ENERGIA #PartitoDemocratic… - NOWARNONATONOU1 : RT @Erica43581765: GRANDE RESET, SE LI RIVOTI, CONTINUERANNO L'AGENDA. #USA #NATO #UE #SANZIONI #NAZISTI #UCRAINA #GAS #ENERGIA #PartitoDem… - NOWARNONATONOU1 : RT @Erica43581765: SE LI RIVOTI, LO FARANNO ANCORA. #USA #NATO #UE #SANZIONI #NAZISTI #UCRAINA #GAS #ENERGIA #PartitoDemocratico #PD #Enri… - Miti_Vigliero : RT @aldotorchiaro: Rivelazione al @Riformista del braccio destro di Di Maio, sen. @enzopresutto_ . Svela asse tra Conte e Salvini per far c… - Erica43581765 : SE LI RIVOTI, LO FARANNO ANCORA. #USA #NATO #UE #SANZIONI #NAZISTI #UCRAINA #GAS #ENERGIA #PartitoDemocratico #PD… -

Il Sannio Quotidiano

... " Non possiamo permetterci di dare segnali di disunione di fronte all'aggressione russa in... Ma non credo sia questo il caso della". I partiti che compongono la coalizione hanno ...... secondo il leader delladanneggerebbero più l'Italia che non la Russia. Ma anche la portavoce ... di cui ci sarebbe maggior bisogno per le offensive contro l', che proseguono ormai da oltre ... Ucraina: Lega querela Friedlander Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Ennesime insinuazioni, zeppe di dubbi e condizionali, contro la Lega e Matteo Salvini che si difenderanno in ogni sede opportuna contro le parole di Julia Friedlander e il ...E intanto, il tema di fondo è fare in modo che Putin non si prenda l'Ucraina". Bene, di mesi ne sono passati 8 e quel collasso dell'economia russa proprio non si è visto Ed in questo… Leggi ...