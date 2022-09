Traffico Roma del 07-09-2022 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 settembre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità sul Raccordo Anulare carreggiata interna per le uscite Casilina Ardeatina e sull’ esterna 3 alla Prenestina e la Tiburtina tra boccette Pisa naide ancora 30Fiumicino e da via del Mare auto in fila poi sul tratto Urbano della A24 direzione tangenziale a partire dallo svincolo tagliati ma ci sono code anche in carreggiata opposta tra Tor Cervara e il raccordo code anche in tangenziale Tra Nomentana e via dei Campi Sportivi direzione radio il tra il bivio per la 24 e San Giovanni ci spostiamo aNord troviamo qua dentro è incinta per lavorisulla Cassia bis Veientana 3 Castel de’ ceveri è il cellulare attenzione inoltre ha un incidente avvenuto nella galleria poco prima di via della Giustiniana non molto ...