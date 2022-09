Spalletti: «Non è stata la migliore partita del Napoli, l’anno scorso abbiamo giocato partite sottovalutate» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti. ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria riportata contro il Liverpool Era quello che si aspettava? «Non mi aspetto niente, non puoi prevedere il risultato. Provi a credere che facciano una prestazione importante. Fare tutte quelle cose che loro fanno sempre a 200 orari. Stasera hanno fatto sventagliate di cambi di gioco dove non ti danno la possibilità di riposizionare la squadra» Era necessario coraggio, ora c’è anche consapevolezza «Attraverso queste vittorie si prende consapevolezza. Sono queste l’evidenze che si può portare per fargli vedere, stasera hanno fatto il Napoli contro una squadra forte come il Liverpool. Il Napoli lo devi fare sempre. In determinati momenti in cui ci pressavano siamo usciti» Zielinski, Kvara e Anguissa «Si fanno forzature. Secondo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il tecnico del, Luciano. ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria riportata contro il Liverpool Era quello che si aspettava? «Non mi aspetto niente, non puoi prevedere il risultato. Provi a credere che facciano una prestazione importante. Fare tutte quelle cose che loro fanno sempre a 200 orari. Stasera hanno fatto sventagliate di cambi di gioco dove non ti danno la possibilità di riposizionare la squadra» Era necessario coraggio, ora c’è anche consapevolezza «Attraverso queste vittorie si prende consapevolezza. Sono queste l’evidenze che si può portare per fargli vedere, stasera hanno fatto ilcontro una squadra forte come il Liverpool. Illo devi fare sempre. In determinati momenti in cui ci pressavano siamo usciti» Zielinski, Kvara e Anguissa «Si fanno forzature. Secondo ...

pisto_gol : Il Napoli vince in rimonta all’Olimpico e conferma la mia impressione: è da Scudetto. #Spalletti crea più di tutti-… - pmiele0 : RT @jo19N26: A me non sorprende picchiare il Liverpool, a Napoli è legge. Mi fa impressione vedere la consapevolezza avuta stasera da una… - thomas_novello9 : @Alex73423192 Per rosa e per il gioco che offrono da quando c’è Spalletti me l’aspettavo che non sarebbe stata una… - salvatorino860 : RT @napolista: Il Napoli si mangia il Liverpool: 4-1. Un mese fa la città era in mano al popolino degli A16 Mostruosa prestazione. Spallet… - debhh147 : @Nathan_Gr_ Giuntoli e Tare (per la Lazio) hanno occhi particolari al futuro. Spalletti non riuscirò mai a farmelo… -