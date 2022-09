Spaccio di droga nella Vela ‘rossa’ a Scampia, tre arresti (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tre uomini già noti alle forze dell’ordine sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Scampia a Napoli I militari li hanno sorpresi nel lotto M di Viale della Resistenza, nella “Vela Rossa”. Stavano cedendo droga ad alcuni acquirenti locali e non hanno fatto in tempo a scappare. Addosso una dose di eroina, una di cobret e una di crack. E 330 euro in contanti ritenuti provento illecito. I tre saranno giudicati con rito direttissimo. Per i “clienti” una segnalazione alla prefettura. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tre uomini già noti alle forze dell’ordine sono stati arrestati dai carabinieri della stazione dia Napoli I militari li hanno sorpresi nel lotto M di Viale della Resistenza,Rossa”. Stavano cedendoad alcuni acquirenti locali e non hanno fatto in tempo a scappare. Addosso una dose di eroina, una di cobret e una di crack. E 330 euro in contanti ritenuti provento illecito. I tre saranno giudicati con rito direttissimo. Per i “clienti” una segnalazione alla prefettura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

SkyTG24 : Napoli, spaccio di droga nella Vela rossa a Scampia: tre arresti - anteprima24 : ** #Spaccio di #Droga nella Vela 'rossa' a #Scampia, tre arresti ** - acino2020 : RT @NDroghe: #Notiziario antiproibizionista del #5settembre 'Le droghe, in sostanza' con @LuigiManconi1 e @marinosinibaldi - Blowjoint : RT @NDroghe: #Notiziario antiproibizionista del #5settembre 'Le droghe, in sostanza' con @LuigiManconi1 e @marinosinibaldi - age_of_VIRGO : RT @NDroghe: #Notiziario antiproibizionista del #5settembre 'Le droghe, in sostanza' con @LuigiManconi1 e @marinosinibaldi -