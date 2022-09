Serie A, sarà Ayroldi l’arbitro di Inter-Torino (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ecco l’arbitro di Inter-Torino In vista della sesta giornata della Serie A in programma tra sabato e lunedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Torino, in programma per sabato 10 settembre con calcio d’inizio alle ore 18:00, sarà diretta dall’arbitro Gioanni Ayroldi. Il fischietto della sezione di Molfetta sarà assistito da Cecconi e Bercigli; il quarto uomo sarà Doveri. Al VAR Di Bello e Bindoni all’AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) EccodiIn vista della sesta giornata dellaA in programma tra sabato e lunedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per sabato 10 settembre con calcio d’inizio alle ore 18:00,diretta dalGioanni. Il fischietto della sezione di Molfettaassistito da Cecconi e Bercigli; il quarto uomoDoveri. Al VAR Di Bello e Bindoni all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

MartinaC1203 : RT @DoctorM77: Tuchel libero sarà l’ennesima occasione persa dai club di Serie A, come lo fu due anni, quando mentre tutto lo perculavano i… - K0RM4 : @71Dajack Se non passiamo sarà fallimento in champions, credo che da testa di serie hai il dovere di passare. Poi l… - EAitalia : Sta per entrare qualcosa nella vostra lista dei desideri... #DeadSpace sarà disponibile su: - PlayStation®5 - Xbox… - SimonePerego3 : RT @DoctorM77: Tuchel libero sarà l’ennesima occasione persa dai club di Serie A, come lo fu due anni, quando mentre tutto lo perculavano i… - mulocilan : @morfurio Fai il bravo che il vostro terzetto difensivo sta ancora cercando di togliere la palla a Leao. Sarà uno s… -