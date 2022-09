Rummenigge: «Dopo la finale di Champions 2020 Al-Khelaifi piangeva, non si calmava, ho dovuto consolarlo» (Di mercoledì 7 settembre 2022) “L’ultima volta che ho scosso la testa è stato quando Neymar è andato a Parigi nel 2017 per 222 milioni di euro. Dopo di che ho rinunciato, non serve a niente. Anche se vorrei sapere come fanno al Chelsea, come spiegano perché un anno fa hanno comprato Romelu Lukaku dall’Inter per più di 100 milioni di euro e ora glielo ridanno per otto milioni… Ma so come funzionano il Chelsea, il Manchester City e il Paris Saint-Germain. Se vuoi un successo sostenibile, hai bisogno di pazienza”. Karl-Heinz Rummenigge ha lasciato da poco la poltrona di Amministratore delegato del Bayern Monaco. E’ ancora nel Comitato esecutivo della Uefa. E guarda il mercato squilibrato del pallone con una superiorità quasi imbarazzante. In una lunga intervista alla Süddeutsche Zeitung racconta anche un paio di retroscena niente male. I grandi presidenti, uomini dal potere infinito, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 settembre 2022) “L’ultima volta che ho scosso la testa è stato quando Neymar è andato a Parigi nel 2017 per 222 milioni di euro.di che ho rinunciato, non serve a niente. Anche se vorrei sapere come fanno al Chelsea, come spiegano perché un anno fa hanno comprato Romelu Lukaku dall’Inter per più di 100 milioni di euro e ora glielo ridanno per otto milioni… Ma so come funzionano il Chelsea, il Manchester City e il Paris Saint-Germain. Se vuoi un successo sostenibile, hai bisogno di pazienza”. Karl-Heinzha lasciato da poco la poltrona di Amministratore delegato del Bayern Monaco. E’ ancora nel Comitato esecutivo della Uefa. E guarda il mercato squilibrato del pallone con una superiorità quasi imbarazzante. In una lunga intervista alla Süddeutsche Zeitung racconta anche un paio di retroscena niente male. I grandi presidenti, uomini dal potere infinito, ...

